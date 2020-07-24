В России заявили, что найдут способ достроить «Северный поток-2», несмотря на анонсированные США новые санкции.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Подождем, что будет в итоге. Санкции против «Северного потока» – это, безусловно, то, что вызывает обеспокоенность нашу и наших партнеров по этому международному проекту», – заявил Песков.

Как утверждает Песков, строительство «Северного потока-2» — международный проект, в реализации которого принимают участие немалое количество весьма крупных и авторитетных компаний.

«И мы, и наши партнеры считаем эти санкции неприемлемыми, мы считаем их противоречащими международному законодательству», – подчеркнул пресс-секретарь Путина.

«Безусловно, если все формулировки, которые до этого озвучивались, будут формализованы таким образом, это потребует определенного анализа с тем, чтобы уже выстраивать стратегию, исходя из конечной цели – необходимости завершения строительства этого мега-проекта», – подытожил Песков.

Как мы сообщали ранее, в США анонсировали новый пакет санкций направленных против строительства газопровода «Северный поток-2».

Тем временем, в Евросоюзе одобрили санкции против Главного разведывательного управления Минобороны РФ. Подобное решение стало историческим для ЕС.