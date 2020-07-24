Кабмин полностью распределил 66 миллиардов гривен, которые были выделены для Фонда по борьбе с COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает Zavtra.

Кассовые расходы средств фонда по состоянию на 23 июля составили 9,8 млрд гривен.

Так, 16 млрд выделено для системы здравоохранения, в частности для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты им повышенной заработной платы, закупки для больниц необходимого оборудования, в том числе аппаратов искусственного дыхания, а также для строительства, реконструкции и ремонта приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

На финансирование фонда по безработице біло потрачено примерно 7 млрд, из которых 2,7 млрд выделено на помощь по частичной безработице.

1,2 млрд выделено Минсоцполитики для ФЛП, которые не могут работать в связи с карантинными ограничениями и имеют детей в возрасте до 10 лет.

2,5 млрд гривен направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

При этом больше половины фонда — 35 млрд гривен выделено на ремонт дорог в Украине.

Отметим, изначально в Фонд закладывалось 64,7 млрд грн, но позже бюджет Фонда был увеличен до 66 млрд.

Как мы уже сообщали, шесть областей Украины не готовы к смягчению карантинных ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Тем временем действие общего карантина в Украине продлили до 31 августа. Озвучены новые правила снятия ограничений.