В Киеве усилили меры безопасности и установили повышенный уровень террористических угроз — «желтый».

Об этом сообщается на официальном сайте Службы безопасности Украины. Решение было принято после недавнего захвата заложников в Луцке.

«Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и области рекомендовала руководству АТЦ установить повышенный «желтый» уровень террористических угроз в регионе», – указано в сообщении.

В частности, в Киеве ввели усиленный график дежурств личного состава правоохранительных органов.

«Основные усилия сосредоточены на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств», – отметили в спецслужбе.

Как отметил начальник киевского городского и областного управления СБУ Олег Головаш, ведомство следит за ситуацией с безопасностью в столичном регионе «независимо от заявлений каких-либо политических сил или представителей местной власти».

«Ведь именно в Киеве находится много стратегических объектов. Поэтому усиленный контроль над ситуацией с безопасностью является в столице привычным явлением для силовых органов. Происходит конструктивное сотрудничество», – добавил Головаш.

Как мы уже сообщали ранее, луцкий террорист Максим Кривош может получить пожизненный срок.

Вчера, 23 июля, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о содержании Максима Кривоша под стражей на 60 дней без права внесения залога — до 18 сентября.

Также он признался, что отпустил заложников только после общения с президентом Украины Владимиром Зеленским.