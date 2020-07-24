В Острожской психиатрической больнице произошла вспышка коронавируса среди персонала и пациентов.

Как сообщает «Суспільне» со ссылкой на главного санитарного врача области Романа Сафонова, COVID-19 подтвердили у десяти пациентов больницы и двух медсестер.

«Тяжелых форм нет, контактные лица изолированы. Медицинские работники — амбулаторно, а больные — изолированно. Сейчас проводится эпидрасследование. Я не хочу утверждать, но, в связи с запретом посещения, то, как правило, в таких случаях заносит медперсонал», — сообщил главврач.

В настоящее время в Острожской психиатрической больнице Ровенской области находится около 250 пациентов и 400 человек персонала.

А ранее вспышка коронавирусной инфекции была обнаружена в Здолбуновском доме престарелых. COVID-19 подтвердили у 11 сотрудников и 17 подопечных.

Как мы уже сообщали, в польском городе Суш зафиксирована вспышка коронавируса среди украинских заробитчан.

А испанские медики заявили, что коронавирус чрезвычайно пагубно влияет на нервную систему человека.