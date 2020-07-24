Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил вернуть в паспорт россиян графу «национальность».

Об этом сообщает «РИА Новости«. По мнению одиозного депутата, этот шаг якобы должен ознаменовать победу над националистическими предрассудками.

«Пресловутый «пятый пункт» и негласное разделение национальностей по принципу благонадежности коммунистической партии сыграли недобрую службу идее документального сохранения национальной и этнической принадлежности граждан», — пишет в своем обращении к Минюсту Милонов.

По его мнению, изъятие графы «национальность» из паспорта стало символом «демократического прорыва из мрака красной деспотии». Милонов пишет, что при этом спустя годы после принятия этого решения есть граждане, желающие вернуть соответствующую графу в главный гражданский документ.

«Прошу вас рассмотреть идею о возвращении указания национальности гражданина в паспорте. Данную информацию возможно вносить в документ без изменения его внешнего или внутреннего облика: информацию о национальности можно указывать в графе «Особые отметки», как это делается в некоторых случаях при указывании группы крови или отметок воинской повинности», — подытожил Милонов.

Также он предложил чтобы внесение информации в «пятый пункт» паспорта было добровольным.

Тем временем, Верховная Рада отклонила все проекты постановлений об отмене закона о легализации игорного бизнеса в Украине.