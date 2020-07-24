В Тернополе сегодня, 24 июля, искали бомбу на железнодорожном вокзале.

Неизвестный сообщил полиции о минировании железнодорожной колеи в районе двух часов дня, сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

«В пятницу, 24 июля, около 14:00 сотрудникам Тернопольского отдела полиции поступило сообщение о закладке взрывного устройства на колеи железнодорожного вокзала. На место происшествия выехали все экстренные службы», — говорится в сообщении.

Из здания вокзала были эвакуированы все люди, а взрывотехники начали проверку территории на наличие взрывных устройств. К счастью, угроза не подтвердилась и взрыывчатка обнаружена не была.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность злоумышленника, решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) в соответствии со ст.259 УК.

Лжеминеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Как мы сообщали ранее, в Киеве, 23 июля, снова нашли два «подозрительных» чемодана – возле станции метро «Вокзальная» и на площади Космонавтов в Соломенском районе.

А также в Оболонском районе Киева сообщили о минировании автомобиля в районе ТРЦ «Метрополис».