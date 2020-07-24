Более 8% абитуриентов не набрали проходной балл на ВНО по украинскому языку и литературе в 2020 году.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Так, более, 23 тысяч провалили сдачу ВНО-2020 по украинскому языку и литературе. В связи с этим, в этом году они не смогут поступить в ВУЗ, поскольку данный тест является обязательным.

В то же время, ВНО по истории Украины провалили 13% абитуриентов. К счастью, этот экзамен не является обязательным для поступления в украинские высшие учебные заведения.

Как мы уже сообщали ранее, дополнительная сессия внешнего независимого оценивания стартовала в Украине 24 июля. Сегодня также стартовала регистрация на вступительные экзамены и творческие конкурсы в вузы.

А выпускники, которые уже прошли внешнее независимое оценивание, получили результаты тестирования еще по семи предметам