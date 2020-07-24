В полиции Полтавской области объявили о вознаграждении за помощь в поимке «полтавского террориста» Романа Скрыпника.

Об этом заявил пресс-офицер ГУ ЧП в Полтавской области Роман Гришин, передает Gazeta.ua.

«Мы сегодня объявим о том, что за информацию, которая поможет в розыске особо опасного преступника, полиция заплатит денежное вознаграждение. Сумму пока я назвать не могу, это вопрос как раз согласуется», — рассказал он.

Сегодня, 24 июля, Романа Скрыпника уже объявили в розыск, его ищут вторые сутки. Ориентировку на него рассылают во все отделы полиции.

Оперативные мероприятия не прекращались даже ночью. Но пока не дали результатов. На поиски преступника брошены все силовые структуры — различные подразделения полиции, Нацгвардии и СБУ.

По факту совершенных им преступлений внесены данные в ЕРДР по статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 349 (Захват работника правоохранительного органа как заложника), 263 (незаконное обращение с боеприпасом) Уголовного кодекса Украины.

Как мы сообщали ранее, появились данные о состоянии Виталия Шияна — полицейского, которого взял в заложники Роман Скрипник.

Напомним, 23 июля в Полтаве на улице Остапа Вишни мужчина, угнав автомобиль, взял в заложники полицейского, который приехал на вызов. Мужчина отказался сдаваться, угрожая взорвать себя вместе с копом.

После переговоров преступник согласился отпустить заложника, но в обмен на начальника ГУ НП в Полтавской области, полковника полиции Виталия Шияна. Оба затем поехали на предоставленном в соответствии с требованиями террориста, транспортном средстве, в направлении выезда из города.