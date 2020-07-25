По состоянию на 25 июля критериям смягчения карантина не соответствуют девять областей. По сравнению с 24 июля к списку присоединились Черновицкая и Житомирская области.

Как сообщает портал Завтра, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В Закарпатской области превышен допустимый процент загруженности больниц, которые принимают больных COVID-19.

Волынская, Ивано-Франковская и Львовская области не соответствуют критериям показателю доли положительных результатов ПЦР-тестов.

Критерием динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Черновицкая области.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро 25 июля обнаружено 63 929 случаев заболевания COVID-19, умерли 1590 человек выздоровели 35497.

Ранее мы сообщали, что карантин в Украине продлят.

Также мы сообщали о том, какие области не готовы к ослаблению карантина.

Сообщалось, что в аэропортах Германии будут бесплатно тестировать на Covid-19.