В Украине 25 июля рекордное количество больных коронавирусом. За сутки диагностировали 1106 новых случаев коронавирусной болезни. При этом выздоровели 611 человек, умерло — 19 человек.

Об этом сообщает портал Завтра.

На сегодня в Украине зафиксировано 26 842 активных случая Covid-19.

Среди регионов Украины новый анти-лидер — Ровенская область (143). Второе место за Киевом (129), третье — во Львовской области (114).

Отметим, что в ВСУ восемь новых больных, всего лечится 155 человек.

В Киеве за последние сутки подтвердили коронавирус у 129 человек. В то же время за сутки выздоровел 81 киевлянин.

В Ровенской области в Острожской психбольнице Covid-19 подтвердили у 12 человек. Больных изолировали.

В Минздраве уточнили, что в больницах нельзя посещать только пациентов с коронавирусом. Что касается других больных — запретов не существует.

Отметим также, что Украина вошла в красный список Австрии. Поехать в эту страну можно, но нужна самоизоляция по приезду и отрицательный тест на коронавирус.

Всего в австрийском списке 32 человека. Нет ограничений для медперсонала, сезонных рабочих и дипломатов.

Напомним, что девять областей не готовы к ослаблению карантина.

Ранее мы сообщали, что карантин в Украине продлят.

Сообщалось, что в аэропортах Германии будут бесплатно тестировать на Covid-19.