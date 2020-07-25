Американские спецслужбы фиксируют попытки иностранного вмешательства в выборы президента США.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает Голос Америки.

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что основную обеспокоенность вызывают действия России, Китая и Ирана.

«Наши противники стремятся скомпрометировать частные коммуникации политических кампаний в США, кандидатов и другие политические цели. Они также стремятся поставить под угрозу нашу избирательную инфраструктуру, и мы продолжаем отслеживать вредоносных киберсубьектов, которые пытаются получить доступ к сетям штатов и федеральных сетей» , — отметил директор контрразведки.

По словам Эванины, Китай, Россия и Иран продолжают использовать меры воздействия социальных и традиционных медиа, стремясь повлиять на предпочтения избирателей США, изменить политику, усилить раздор и подорвать доверие к американскому демократическому процессу.

Напомним также, что рэпер Канье Уэст заявил о желании участвовать в выборах президента США 2020.

Он официально зарегистрировался на сайте Федеральной избирательной комиссии (FEC), где он официально представляет партию BDY (Birthday Party).