Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель за июнь получила 37 200 грн заработной платы, а президент Украины — 22 тысяч.

Как передает портал Завтра, об этой информации сообщают Українські новини.

Сумма заработной платы Юлии Мендель в июне 2020 года составила 46 217 гривен:

должностной оклад составляет — 21 750 грн;

надбавки за интенсивность труда — 8700 грн;

заработок за период служебных командировок и премии — 15 767 грн.

Однако из этой суммы уплачено девять тысяч гривен налогов, поэтому в итоге спикер президента получила чуть больше 37 тыс. грн.

В то же время Владимир Зеленский в июне получил 28 тыс., но из начисленной суммы уплачено 5460 грн налогов и сборов, поэтому президенту выдали 22 540 грн.

Отметим, что надбавки и премии к зарплате президента не предусмотренные законодательством.

Напомним, что недавно, в одном из интервью народный депутат от фракции Слуга Народа, председатель комитета соцполитики Галина Третьякова назвала недостаточной заработную плату парламентов, чтобы качественно обеспечивать их работу.

Также, Юлия Мендель прокомментировала слухи о своей беременности.