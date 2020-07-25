К концу суток 25 июня в Киевской области ожидают грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Как передает портал Завтра, об этом сообщают в ГСЧС.

Синоптики также предупреждают о грозах в Киеве.

На западе страны объявлен I уровень опасности из-за грозы.

Из-за ливней в Закарпатской области возможно мимолетное повышение уровней воды на 0,3-0,8 метров с подтоплением, образованием локальных селевых потоков.

Синоптики утверждают, что лето в Украине продлится до конца сентября.

В то же время погода осенью 2020 года и зимой 2021 года, по их прогнозам, будет теплее, чем обычно.

Они связывают это с изменением климата. Южные районы Украины постепенно приближаются к балканскому или греческому климату.

То есть заметно повышается температура, уменьшается эффективность осадков за счет их испарения, что приводит к засушливости климата в этих районах.

Ранее мы уже сообщали, что на этих выходных в Украине не повезет с погодой.