Суд в американском штате Колорадо приговорил 17-летнего Алека МакКинни к пожизненному заключению плюс 38 лет тюрьмы за соучастие в нападении на школу. Напомним, что преступление произошло 7 мая 2019 года в городе Хайленд-Рэнч, тогда погиб один человек.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает «Голос Америки».

Согласно вердикту суда, Маккини и его сообщник 19-летний Девон Эриксон, приняли кокаин, завладели огнестрельным оружием, принадлежавшим отцу Эриксона, и открыли огонь по ученикам и сотрудникам школы.

Один из школьников был убит, восемь получили ранения.

МакКинни, который родился женщиной, но сменил пол, заявил, что собирался отомстить одноклассникам, которые преследовали и унижали его. Несовершеннолетнего тинейджера нельзя было осудить в тюрьму без права помилования, поэтому, согласно законам штата, его могут помиловать через 40 лет.

Отметим, что Эриксон не признал себя виновным и предстанет перед судом в сентябре.