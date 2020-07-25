В реестр Агентства по предупреждению коррупции в 2020 году внесли 2018 коррупционеров.

Как сообщает портал Завтра, по данным НАПК, 429 человек совершили уголовные преступления, 1532 привлечены к административной и еще 57 — к дисциплинарной ответственности.

Отмечается, что чаще всего в реестр коррупционеров попадают полицейские и тюремщики.

В реестре 102 работника Государственной уголовно-исполнительной службы и 175 полицейских.

В этом году количество привлеченных к ответственности снизилось на 33% у полицейских и на 11% у ДКВС.

Напомним, что также Национальное агентство по предупреждению коррупции проверять образ жизни украинских чиновников.

Этот мониторинг позволит оценить реальные доходы чиновников.

Основанием для проверки служить любое сообщение: публикация в СМИ или информация в открытых источниках.