Владимир Зеленский взял под контроль вопрос получения Украиной вакцины от коронавируса, после ее появления.

Как передает портал Завтра, об этой информации сообщает Офис Президента.

«Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди» , — отметил глава государства.

В ответ Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас проводятся консультации с компаниями и дипломатами из разных стран по вопросам вакцины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил о последних данных по распространению инфекции, отметив, что сегодня зафиксирован еще один антирекорд заражения — 1106 человек. Среди лидеров по количеству выявленных новых больных — Ровенская, город Киев и Львовская область.

Напомним, мы сообщали о главных новостях карантина в Украине на текущий день.

Также, девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина.

Ранее мы сообщали, что карантин в Украине продлят.

Сообщалось, что в аэропортах Германии будут бесплатно тестировать на Covid-19.