Пять кораблей НАТО во главе с флагманом группы SNMG2 зашли в порт Одессы.

Об этой информации сообщает портал Завтра.

Они пришвартованы на военно-морской базе Юг в Практической гавани.

В Одессу первыми зашли румынский корвет контр-адмирал Себастьян и болгарский корвет Бодрый.

На 18, 19 и 20 причалах пришвартовались фрегаты: испанский F101 Альваро де Базан; турецкий Йылдырым; румынский F222 Регина Мария.

Отмечается, что корабли в Одессу зашли для подведения итогов военных учений Sea Breeze. Они продолжались последнюю неделю в Черном море.

Ранее мы сообщали, что в Черном море стартовали учения Sea Breeze.

Напомним, что Украина покупает 16 патрульных катеров Mark VI в Соединенных Штатах Америки. Госдепартамент и Сенат США ответили на просьбу продажи согласием.

Шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи США в сфере безопасности. Остальные Украина сможет приобрести в США за счет оборонного бюджета.

Боевые суда построены американской компанией Safe Bи в 2015 году. Сейчас они есть на вооружении только ВМС США. Используются прибрежными речными силами.