Москва потеряла шансы на успех попыток нормализовать незаконную оккупацию Крыма.

Как сообщает портал Завтра, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Вместе с тем, нарастающие нарушения прав человека и милитаризация Крыма требуют усиления давления на Кремль, чтобы он завершил оккупацию и вернул временно оккупированный полуостров Украине» , — говорится в сообщении.

Я щиро вдячний США, які на 80-ту річницю Декларації Уеллеса кілька днів тому підтвердили політику невизнання окупації Криму, надіславши Москві чіткий сигнал: незаконна окупація, заснована на військовій силі, ніколи не втримається, вона тимчасова та одного дня завершиться. 2/3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 25, 2020

Отметим, что ранее Дмитрий Кулеба заявил, что не видит Россию в создании международной площадки по вопросу деоккупации Крыма.

Участие в ней пригласили принять США, Великобританию, Францию и Германию.

Также, сегодня исполняется два года с объявления Крымской декларации госсекретарем США Майклом Помпео.

«Этот исторический документ четко зафиксировал: США никогда не признают попытку России аннексировать Крым и готовы придерживаться политики непризнания пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена» , — заявил Кулеба.

Напомним, что Путин может вторгнуться в Украину из-за проблем с водой в Крыму.

Также, Путин обвинил Украину в «разорении» Крыма.