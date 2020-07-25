По состоянию на текущее утро, 25 июля, коронавирусом в мире заразились почти 16 млн человек. Всего от осложнений болезни COVID-19 скончались почти 643 тысяч пациентов.

Портал Завтра сообщает о развитии событий в Украине и в мире.

Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировано в США – 78 тысяч, в Бразилии – 58 тысяч и в Индии – 49 тысяч. Лидером же по количеству новых летальных случаев стала Бразилия – 1178 смертей, Штаты – 1141 и Индия – 761.

Отметим, что на данный момент коронавирусом COVID-19 в Украине заразился 62 823 человек. Умер 1571 пациент, выздоровели – 34 886.

Сообщается о новых 120 случаях коронавируса за сутки в Ровненской области. Всего с начала пандемии заразились 5542 человека.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (4,3 млн), Бразилия (2,4 млн) и Индия (больше 1,3 млн).

Как мы ранее сообщали, названы главные последствия коронавируса.

Напомним также, что в Украине от COVID-19 умерли свыше 1,5 тысяч человек.