Ученые Университета Миннесоты заявили, что коронавирус SARS-CoV-2 никогда не удастся победить полностью.

Как сообщает портал Завтра, об этой информации пишет lenta.ru.

Директор Центра исследований инфекционных заболеваний Майкл Остерхолм считает, что вирус будет существовать вместе с человечеством подобно ВИЧ.

По его мнению, с помощью вакцины людям вряд-ли удастся приобрести долговечный иммунитет, поскольку защита у переболевших, которую обеспечивают антитела, постепенно ослабляется.

«Вакцинирование позволит создать иммунитет, который будет работать от нескольких месяцев до нескольких лет. Для разработки более эффективных вакцин потребуется больше исследований, однако сейчас у человечества нет на это времени» , – считает ученый.

Напомним, что в Украине установлен рекорд по количеству новых больных Covid-19.

Ранее мы сообщали, что карантин в Украине продлят.

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