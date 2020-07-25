В Украине размер налога за квартиры – до 1,5% минималки за каждый квадратный метр сверх нормы. Отмечается, что платить в 2020-м нужно за 2019-й, поэтому и размер минимальной зарплаты учитывается за прошлый год. Тогда украинцы получали не меньше 4173 грн, значит, платить нужно до 62,5 гривен за квадрат.

Как сообщает портал Завтра, об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Если квартира сдается в аренде, заплатить придется больше. Если квартира или дом сдаются, налоговой льготы не будет, платить придется за каждый квадрат недвижимости, рассказывает риелтор Максим Бабуряк.

«Чаще всего квартиры сдаются без уведомления налоговых органов. Особенно в сегменте бюджетного жилья. Налоговый кодекс так прописан, что льготы на жилье, с которого получаете прибыль, не предоставляются. Например, если у вас квартира 40 квадратных метров и доля в другой квартире на 20 квадратов, то платить налог не нужно. Но если первые 40 квадратов вы сдаете, то придется заплатить за все 40 квадратов», – рассказывает Бабуряк.

Напомним, что в Украине подготовили концепцию налога на выведенный капитал, который может заменить налог на прибыль.

Отметим также, что в Украине, чтобы заверить завещание, подтвердить подпись или написать доверенность, придется платить в десятки раз больше. Государственную пошлину на нотариальные услуги предлагают повысить в 17-750 раз (зависимо от услуги). Соответствующие нововведения описаны в законопроекте №3236-1, который зарегистрировал нардеп от «Слуги народа», глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Ранее мы сообщали, что в Украине ликвидируют Государственную фискальную службу.

Также, украинцев предупредили о повышении цены на газ.