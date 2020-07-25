В аэропортах Германии всем людям, которые прилетают из стран с опасной эпидемической ситуацией, будут делать тест на коронавирус. Сообщается, что он будет бесплатный.

Как передает портал Завтра, об этой информации сообщает Укринформ.

Когда именно система начнет работать пока неизвестно. Для начала нужно, чтобы заработали лабораторные центры на аэродромах.

«Мы все еще находимся в середине пандемии. Рост объема путешествий увеличивает риск того, что больше инфицированных будут возвращаться в Германию» , — заявил федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан.

Немцы после возвращения из отпусков, должны будут заполнять специальные карточки с личной информацией для контроля.

Напомним, что ЕС полностью откроет границы для Украины, если в стране будут фиксировать не более 460-480 больных коронавирусом в сутки.

Сейчас динамика заболеваемости Covid-19 превышает установленные Европой нормы.

За последние сутки тестирование подтвердило коронавирус у 1106 украинцев. По состоянию на 25 июля общее количество больных в Украине достигла 63929.

Ранее мы сообщали, что карантин в Украине продлят.

Также мы сообщали о том, какие области не готовы к ослаблению карантина.