Двух студентов-иностранцев подстрелили в центре Киева. Пострадавшие получили незначительные травмы.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает Киевская полиция.

Полицейские выяснили, что на улице Коновальца в Печерском районе Киева у 20-летних студентов возник конфликт с неизвестным мужчиной.

Злоумышленник несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия по ногам ребят.

Отметим, что от написания каких-либо официальных заявлений пострадавшие студенты отказались.

На месте совершения преступления полицейские обнаружили гильзу. Собранные сведения внесении в Единый реестр досудебных расследований.

Возбуждено два уголовных производства по статье Хулиганство и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, что 20 июля пятеро пьяных мужчин напали на студентов из Конго.

Студенты Киевского национального университета строительства и архитектуры садились в такси, чтобы уехать из аптеки домой. В этот момент, к ним подошли неизвестные и начали их бить.

Когда злоумышленники услышали сирену полиции, попытались скрыться. Полицейские нашли нападавших в лесу — они хвалили себя, что наказали приезжих.