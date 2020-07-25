За последние сутки тестирование подтвердило коронавирус у 1106 украинцев. По состоянию на 25 июля общее количество больных в Украине достигло 63929.

Как передает портал Завтра, об этой информации сообщает СНБО.

В то же время данных о количестве тех, кто выздоровел и умер за день, нет.

Как соблюдается самоизоляция в Украине:

Киев — 22,73%;

Львов — 20,06%;

Ивано-Франковск — 19,33%;

Винница — 17,64%;

Ужгород — 16,14%.

Напомним, что по состоянию на предыдущие сутки, 24 июля, коронавирус в Украине подтвердился у 972 человек, в целом заболели 62 823 человека.

От осложнений Covid-19 в целом умер 1571 человек.

Отметим, что в то же время с начала эпидемии выздоровели 34886 пациентов.

Напомним, что карантин в Украине продлят.

Также мы сообщали о том, какие области не готовы к ослаблению карантина.