За последние сутки тестирование подтвердило коронавирус у 1106 украинцев. По состоянию на 25 июля общее количество больных в Украине достигло 63929.
Как передает портал Завтра, об этой информации сообщает СНБО.
В то же время данных о количестве тех, кто выздоровел и умер за день, нет.
Как соблюдается самоизоляция в Украине:
- Киев — 22,73%;
- Львов — 20,06%;
- Ивано-Франковск — 19,33%;
- Винница — 17,64%;
- Ужгород — 16,14%.
Напомним, что по состоянию на предыдущие сутки, 24 июля, коронавирус в Украине подтвердился у 972 человек, в целом заболели 62 823 человека.
От осложнений Covid-19 в целом умер 1571 человек.
Отметим, что в то же время с начала эпидемии выздоровели 34886 пациентов.
Напомним, что карантин в Украине продлят.
Также мы сообщали о том, какие области не готовы к ослаблению карантина.