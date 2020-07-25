В Украине правительство с августа месяца перестанет контролировать тарифы на газ. Однако уже зимой это может привести к подорожанию голубого топлива с около 3 до 10 грн за кубометр.

Об этой информации сообщает портал Завтра.

Украинцы получат разную цену за голубое топливо. «Цена будет разная. Это будут тарифные планы, которые сможет предлагать им поставщик. На первом этапе будут месячные, годовые тарифные планы» , – рассказал на форуме Energy Club директор ГПК «Нафтогаз Украины» Максим Рабинович.

Уже сейчас тенденция на мировых рынках развернулась. Если раньше газ дешевел, то сейчас наоборот – дорожает. В среднем кубометр стоит около 3,3 грн. В результате такой тенденции «Нафтогаз» на 7% поднял свой тариф.

«Что получит потребитель? Рынок и маленькая цена – понятия несовместимые. Сейчас цена 2,7-4,1 тыс. за тысячу кубометров,а зимой она может быть 10 тыс. Это рынок» , – говорит директор ЕГАЗ Артем Компан.

Поставщик газа не может просто так отключить семью за долги. Единственным инструментом вернуть деньги станет суд. Но при этом, даже получив решение, взыскать средства крайне сложно. Частные судебные исполнители очень неохотно берутся за взыскание коммунальных долгов. Для них это мелкие дела, на которых много не заработаешь.

«Судебные исполнители не берутся за мобильный телефон, телевизор, коммунальный долг. Это неликвид. Я сомневаюсь, что будет большая заинтересованность у других поставщиков заходить в этот рынок. Чтобы рынок работал, нужно принять все механизмы, которые нужны для его работы», – добавляет Компан.

С таким мнением на форуме Energy Club согласился и директор «Харьковгаз Сбыт» Павел Тындык. Если дать возможность менять поставщика до того, как будет выплачен долг прошлому, это может привести к коллапсу.

«Если разрешить потребителю, находясь в долгах от действующего поставщика, переходить к другому, нас лишают возможности рассчитаться с «Нафтогазом». Пока, до 1 августа, поставщиком газа есть «Нафтогаз». Как только потребитель сможет встать и перейти к другому поставщику,будет дыра в расчетах с собственником ресурса, который поставлял газ для газсбытов» , – пояснил Тындык.

Напомним, что украинцы заплатят налоги за свои квартиры.

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