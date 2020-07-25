Полиция вручила подозрение группе лиц, которые обещали руководящие должности во власти за вознаграждение. Таким образом, мошенники выманили $ 250 тыс.

Как информирует портал Завтра, об этом сообщает Нацполиция.

Участников группы разоблачили еще в августе 2019 года. Сейчас следователи полиции сообщили четырем злоумышленникам о подозрении.

Банда выдавала себя за представителей Офиса президента и подыскивала граждан, которые хотели устроиться туда на работу. От них подозреваемые получали деньги в особо крупных размерах за содействие.

Им инкриминируют статьи Мошенничество, совершенное организованной группой и Неоконченное покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

Напомним также, что недавно две жительницы Полтавской области выманили у 73-летней киевлянки все ее сбережения.

Пенсионерка рассказала, что на улице к ней подошли незнакомки и предлагали бесплатный массаж. Женщина, согласившись на предложение, пригласила их в квартиру, где во время общения передала мошенницам $ 1,3 тыс. и 16 тыс. гривен.

Сотрудники полиции задержали женщин в пригороде Киева. Им грозит до трех лет лишения свободы.