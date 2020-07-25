За прошедшие сутки, 24 июля, боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает портал Завтра, об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики применили запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, пулеметы и стрелковое вооружение.

По данным штаба, в течение суток трижды были применены минометы у Старогнатовка. Также обстрелы зафиксировали вблизи Гнутово, Лебединского, пищевики и Широкино. С противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вели огонь боевики по позициям ВСУ у Новотошковского и Хутора Свободный.

«Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вооруженные провокации противника и огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. По данным разведки, за минувшие сутки, украинские воины ранили одного захватчика» , — говорится в сообщении.

В штабе заявили, что боевых потерь в рядах ВСУ прошедшие сутки не было.

«С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», противник вел огонь из минометов калибра 82 мм неподалеку опытно. Также враг привел гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы вблизи Водяного. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет» , — говорится в сообщении.

В незаконной вооруженной группировке «ДНР» заявляют о якобы обстрел украинскими военными донецкого аэропорта. В аналогичной группировке «ЛНР» пока не отчитываются о ходе боевых действий за прошедшие сутки.

Напомним, что Трехсторонняя контактная группа договорилась о «полном и всеобъемлющем прекращении огня» в Донбассе с 27 июля.

Напомним также, что названы имена террористов, которые вместе с Гиркиным казнили украинцев на Донбассе в 2014.

Также, Зеленский назвал главную проблему с разведением сил на Донбассе.