В Украине продолжается 137-й день карантина, в большинстве областей действуют послабления, однако некоторые регионы остаются ячейками заболеваемости Covid-19.

Как сообщает портал Завтра, по состоянию на утро воскресенья, 26 июля, зафиксировано 920 новых случаев коронавируса.

Анти-лидером остается Львовская область, там Covid-19 болеет 8832 человека. Следом за ней — Ровенская (5623 случая) и Черновицкая (5592) области.

А вот статистика количества активных больных на 100 тыс. населения несколько иная:

Львовская область — 265;

Закарпатская область — 223,8;

Киев — 159,8.

Всего от Covid-19 излечилось 35 807 украинцев, летальных случаев — 1605.

По состоянию на утро 26 июля в рядах ВСУ коронавирусом болеет 154 человека. За минувшие сутки Covid-19 обнаружили еще у трех военнослужащих. Сейчас на изоляции находится 429 человек.

Отметим, что статистика коронавируса в Киеве 26 июля остается стабильно высокой. Сегодня Covid-19 обнаружили у 95 человек, в том числе у двух медиков: летальных случаев нет вторые сутки.

В общем коронавирус подтвердили у 7620 киевлян, летальных случаев — 129.

Напомним, что вспышку коронавируса обнаружили в общежитии КПИ им. Игоря Сикорского.

Covid-19 подтвердился у 52 курсантов института спецсвязи и защиты информации. Всего в общежитии проживает 152 курсанта.

Также коронавирус был обнаружен в Свято-Феодосиевском ставропигиальном мужском монастыре (ПЦУ): сейчас он закрыт на карантин.

В Хмельницкой области вспышку коронавируса обнаружили в супермаркете АТБ в Староконстантинове. Для проведения дезинфекции работу заведения приостановили на сутки. На самоизоляции находятся 34 работника.

Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано 64 849 случаев коронавируса.

Умерло в результате осложнений 1605 пациентов, а излечилось 35 807.

На стационаре от коронавируса лечатся 3812 человек, из них 80 подключены к аппарату ИВЛ.

Также сообщалось, что в мире количество зараженных коронавирусом перевалило за 16 миллионов.

Напомним, что медики в США призвали вернуть карантин.

Также, Степанов сообщил об изменениях в протоколе лечения COVID-19.