Российские гибридные силы 15 раз нарушили режим прекращения огня в сутки 25 июля.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

«За прошедшие сутки на участках ответственности подавляющего большинства подразделений обстрелы противника не зафиксированы. За исключением, 15 фактов нарушения режима прекращения огня в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка, Орехово, Авдеевка, Невельске, Лебединский, Опытное и Водяное» , — говорится в сообщении.

В частности обстрелы осуществлялись, по данным штаба, из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибра 82 и 120 миллиметров.

«Благодаря надлежащей организации работы командиров всех уровней потерь среди личного состава нет. Выполняя Минские договоренности и с учетом того, что противник вел беспокоящий огонь, подразделения Вооруженных Сил Украины огонь в ответ не открывали» , — отмечает штаб.

Согласно сводкам, подразделения Объединенных сил начали подготовку к «полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня», которое должно вступить в силу 27 июля 2020 года.

«Следует отметить, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами Международного права и национального законодательства Украины в случае наступательных действий вооруженных формирований Российской Федерации, проведение противником диверсионно-разведывательных операций и создание угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждение или уничтожение инфраструктуры. При этом Вооруженные Силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего в командовании объединенных сил созданы соответствующие дополнительные резервы» , — утверждает штаб ООС.

Подконтрольная России незаконная вооруженная группировка «ДНР» обвинила Вооруженные силы Украины в обстреле оккупированной им территории 25 и утром 26 июля. Аналогичная группировка «ЛНР» таких заявлений пока не делала.

Ранее мы сообщали, что РФ больше не сможет нормализовать незаконную оккупацию Крыма.

Напомним, что за прошедшие сутки на Донбассе 9 раз нарушен режим прекращения огня.