По состоянию на 26 июля в мире коронавирусом заболели 16 046 986 человек.

Как сообщает портал Завтра, об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

В сутки 281 тыс. инфицированных. За весь период пандемии умерли 644 528 инфицированных, более 9,2 миллиона человек выздоровели.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 4 178 021;

Бразилия — 2 394 513;

Индия — 1 385 635;

Россия — 805 332;

Южная Африка — 434 200.

Страны, где больше всего смертей от коронавируса:

США — 146 460;

Бразилия — 86 449;

Великобритания — 45823;

Мексика — 42645;

Италия — 35102.

Отметим также, что в Израиле активизировались антиправительственные протесты. На митингах люди требовали отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которого они обвиняют в коррупции и критикуют за политику во время пандемии.

Также протестующие выступили против принятого на этой неделе закона, который предоставляет правительству особые полномочия для борьбы с распространением коронавируса до конца 2021 года.

Напомним, что согласно статистике коронавируса в мире, за сутки заболели еще почти 228 тыс. человек. Всего по состоянию на 25 июля инфицированы 15 672 841 человек.