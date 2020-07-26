Четвертая часть всех ПЦР-тестов на выявление Covid-19 может показывать ложный отрицательный результат.

Как сообщает портал Завтра, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он рассказал о процессе тестирования путем ПЦР (полимеразная цепная реакция) и выделил факторы, которые могут влиять на результат теста.

«Для ПЦР-тестирования берется мазок из ротоглотки. Если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта, результат такого ПЦР-тестирования может быть ложноотрицательным», — заявил Степанов.

Не менее важным является процесс транспортировки биологического материала в лабораторию и соблюдение условий его отбора.

Также на брифинге Минздрава в воскресенье, 26 июля, министр сообщил об изменениях в перечне медикаментов для лечения коронавируса, которые используются в Украине.

Было изъято препараты Лопинавир и Ритонавир, а для лечения кислородозависимых пациентов в тяжелом состоянии был добавлен препарат Дексаметазон.

Ранее мы также сообщали главные подробности карантина в Украине 26 июля.

Напомним, что 26 июля в Украине зарегистрировали 920 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19, умерли 15 человек, 310 — выздоровели.

Также сообщалось, что количество заболевших коронавирусом в мире переросло за 16 миллионов.