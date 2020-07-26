Ведущие страны постепенно отказываются от ископаемых видов топлива, в частности угля. Вместо этого — топливом будущего должен стать водород.

Как передает портал Завтра, об этом пишут Факты ICTV.

Отмечается, что водород можно производить прямо из воды, никакого вреда природе. Водород стал приоритетом для стран ЕС.

За 30 лет Европа планирует прекратить выбросы углекислого газа в атмосферу. В Евросоюзе уже сейчас ищут, откуда импортировать водород. И среди главных вариантов — Украина.

Специалисты отмечают: для Украины это отличный шанс построить целую новую отрасль экономики.

Однако для этого придется и самим постепенно отказываться от ископаемых видов топлива. Ведь водород на экспорт можно будет производить только с помощью чистой электроэнергии.

Несмотря на все технические вызовы, специалисты уверены, водородная революция неизбежна. И Украина имеет уникальную возможность принять в ней активное участие, выведя отечественную энергетику на совершенно новый уровень.

Напомним, что обещанный в июле рынок газа для населения снова отложили. На этот раз, на август. За это время правительство планирует окончательно завершить подготовку к реформе.

Напомним, что в Украине скоро взлетят тарифы на газ: решение Кабмина.

Также, Министр озвучил необычную причину падения экономики.