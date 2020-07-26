Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявляет, что доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения сторон на Донбассе, а также призывает не поддаваться на информационные провокации и гибридные проявления паники.

Как передает портал Завтра, об этой информации сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Главком ВСУ еще раз подчеркнул, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, при нарушении договоренностей противником, права действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины.

В этом контексте Хомчак напомнил, что Вооруженные силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего созданы соответствующие дополнительные резервы.

«Призываю не поддаваться на управляемые провокации, гибридные проявления паники, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего Войска и своих защитников.

Вооруженные силы Украины всегда будут верны присяге украинскому народу и, надеюсь, что эта масштабная фундаментальная попытка обеспечить глобальное перемирие, даст возможность нашим политикам и дипломатам, укрепляя обороноспособность государства, двигаться дальше для достижения долгожданного мира» , — говорится в заявлении.

Напомним, что 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы договорились о полном прекращении огня на Донбассе.

Меры по усилению режима прекращения огня должны быть введены в действие с 00.01 27 июля 2020 года.

В частности меры предусматривают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия и на открытие огня.

Напомним также, что боевики на Донбассе стреляли 15 раз за предыдущие сутки.