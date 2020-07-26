В Раховском районе Закарпатья 13 туристов застряли на горе Говерла, так как из-за ливня не могут спуститься к подножию.
Как передает портал Завтра, об этом сообщают в ГСЧС.
Среди туристов есть четверо детей от 0 до 12 лет.
Спасатели с помощью специальных транспортных средств помогли сойти с горы трем взрослым и четырем детям. Их вездеходом Богун доставили в село.
Еще шесть туристов решили самостоятельно спуститься к урочищу Козьмещик, где они оставили свой транспорт.
Отметим, что операция спасения завершена, всех эвакуировали.
Ранее мы сообщали, что на Киев надвигается непогода и объявлено штормовое предупреждение.
Напомним также, что на этих выходных в Украине не повезет с погодой.