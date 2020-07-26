Объединение более 150 медиков и ученых США требуют вернуть строгий карантин из-за критической ситуации с Covid-19.

Как сообщает портал Завтра, открытое обращение поступило в Конгресс и Белый дом.

Авторы письма предупредили, что к началу ноября 2020 года вследствие коронавируса может умереть более 200 тыс. американцев.

«Лучшим для нашей страны будет не как можно скорее открыться, а сохранить как можно больше жизней. Сейчас во многих штатах люди могут пить в барах, стричься в парикмахерских, есть внутри ресторанов, делать тату, получать массаж и заниматься другими нормальными, приятными, но не критично важными делами» , — говорится в обращении.

По состоянию на утро 26 июля количество инфицированных Covid-19 в США достигло 4,1 миллионов человек.

Наибольшие очаги заболеваемости — штаты Калифорния (более 435 тыс.) и Флорида (более 414 тыс.). Штат Нью-Йорк насчитывает более 411 тыс. больных коронавирусом.

Напомним, что в Украине возросло количество новых больных COVID-19.

Также сообщалось, что в мире количество зараженных коронавирусом перевалило за 16 миллионов.