Блогер и ведущая Настя Ивлеева и ее муж рэпер Элджей заразились коронавирусом.

Как передает портал Завтра, об этом Ивлеева сообщила в Instagram.

«Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны! Подробности нашей болезни, симптомы, расскажу чуть позже» , — написала Настя Ивлеева.

Элджей же пошутил, что если у него корона, он теперь — король.

Ивлеева последние несколько дней говорила, что они с мужем болеют, поэтому сдали тест на Covid-19. Результат оказался положительным.

Сообщается, что вместе с парой сейчас живет мама Насти — она в зоне риска.

Отметим, что одним из первых голливудских актеров, заболевших коронавирусом, стал Том Хэнкс. 17 марта его с женой благополучно выписали из больницы после лечения.

Ранее мы сообщали, что Северная Корея впервые заявила о COVID-19.

Напомним, что медики в США призвали вернуть карантин.

Также, Степанов сообщил об изменениях в протоколе лечения COVID-19.