View this post on Instagram

Мой муж @sayonaraboy и Я, заболели COVID-19 🦠😷😭😭😭😭 Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!!! Подробности нашей болезни, симптомы, как поняли и тд и тп расскажу чуть позже, в след посте.