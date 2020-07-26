Эпидемия коронавируса в Украине имеет отличия от сценария, который разворачивается в Европе. По данным Минздрава, в Украине наблюдается меньшая смертность среди пожилых людей.

Как передает портал Завтра, об этом на брифинге в Ужгороде заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Как объяснила Микичак, в Украине зафиксировано меньше случаев инфицирования среди пенсионеров, но наблюдается инфицирование среди детей и беременных.

«В Украине с начала эпидемии коронавируса подтверждено болезнь у 4,5 тыс. детей, из них госпитализированы около 600 детей. Кроме этого, официально подтверждено более 500 случаев коронавирусной инфекции у беременных, в том числе два летальных» , — рассказала она.

Отметим, что Минздрав призывает беременных сразу обращаться к врачу при первых симптомах респираторной болезни. Также беременных призывают свести к минимуму пребывание в местах массового скопления людей.

Напомним, что в Украине по состоянию на 25 июля резко возросло количество новых случаев коронавируса. Covid-19 подтвердился у 1106 украинцев.

Общее количество инфицированных достигло 63 929.

За время эпидемии выздоровели 35497 пациентов, а за сутки — 611. Умерли за это время 1590 человек, за последний день — еще 19 больных.

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