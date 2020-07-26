Десятки тысяч израильтян вышли на протест против политики премьер-министра Беньямина Нетаньяху. На рассвете 26 июля полиция использовала водяные пушки для разгона протестующих и арестовала 12 человек в Иерусалиме.

Как передает портал Завтра, данную информацию сообщил представитель полиции Мики Розенфельд.

Впервые за время протестов, которые продолжаются несколько недель, сотни людей собрались возле частного дома Нетаньяху в прибрежном городе Кесария, где их встретила усиленная охрана.

Полиция позволила провести протесты возле официальной резиденции Нетаньяху в Иерусалиме и в приморском парке в Тель-Авиве, а также в других местах незадолго до полуночи 25 июля.

Протестующие собрались вечером 25 июля возле виллы Нетаньяху в Кесарии, где били в барабаны и скандировали лозунги по типу «Один миллион безработных», «Биби, иди в отставку» и «Преступный премьер-министр» .

Напомним, что в мае Нетаньяху предстал перед судом по делу о коррупции.

Также напомним, что Нетаньяху ввел срочные и жесткие карантинные ограничения в середине марта для сдерживания коронавирусной пандемии в Израиле. В то же время карантин нанес тяжелый удар по экономике, уровень безработицы пересекает отметку в 20% в девятимиллионной стране.

После ослабления карантина в мае количество больных резко возросло, сделав Израиль одним из лидеров мира по уровню заболеваемости.

Сейчас в этой стране известно о 33 000 больных, 27 000 человек уже выздоровели.

Ранее мы сообщали о том, что в Болгарии на улицах не утихают протесты уже 17 дней подряд.

Напомним также, что в Хабаровске две недели не утихают протесты против ареста Сергея Фургала.

Подобные солидарные с Хабаровском протесты начались в других городах России.