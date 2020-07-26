Северная Корея впервые признала случай подозрения на коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает государственное новостное агентство KCNA.

По сообщению KCNA, которое цитируют западные медиа, симптомы заболевания обнаружили у человека, якобы сбежавшего из страны три года назад, а на прошлой неделе незаконно пересекшего границу и вернувшегося.

Неизвестно, тестировали ли больного на коронавирус Sars-CoV-2, который вызывает болезнь. В городе Кэсон, где его обнаружили, ввели чрезвычайное положение. По данным агентства, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын созвал срочное заседание Политбюро и ввел карантин в Кэсоне.

Если подозрение на заболевание подтвердится, это станет первым официальным случаем COVID-19 в закрытой коммунистической стране. До сих пор Пхеньян утверждал, что на территории Северной Кореи нет угрозы вспышек коронавирусной болезни.

Напомним, что медики в США призвали вернуть карантин.

Также, Степанов сообщил об изменениях в протоколе лечения COVID-19.