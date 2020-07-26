Поджег собор Святых Петра и Павла во французском Нанте 39-летний волонтер, который там работал охранником, выходец из Руанды.

Как сообщает портал Завтра, суд уже предъявил обвинения подозреваемому.

Мужчина сначала отрицал факт поджога, но услышав доказательства, он признался.

Он рассказал, что поджег собор в трех местах — под большим органом, под малым органом и у электрощита. О мотивах его поступка ничего не известно.

Адвокат подозреваемого уточнил, что его подопечный искренне раскаялся в том, что случилось.

Поджигателю грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере € 150 тыс.

Напомним, что пожар в соборе Святых Петра и Павла возник 18 июля. В борьбе с ним участвовали около сотни пожарных.

Прокуратура Нанта начала расследование по подозрению в умышленном поджоге собора Святых Петра и Павла.

Причиной для этого послужило то, что были обнаружены три очага возгорания — один возник на уровне полностью уничтоженного главного органа, два других — со стороны нефа. Следов взлома извне не обнаружено.