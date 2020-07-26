В украинском национальном протоколе лечения коронавирусной болезни COVID-19 появился новый препарат.

Как передает портал Завтра, об этом сообщил на брифинге 26 июля министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, изменения в протоколе состоялись по результатам заседания рабочей группы специалистов на прошлой неделе.

«Было добавлено препарат дексаметазон. Я хотел бы отметить, что это гормональный препарат, очень четко расписана схема, каким образом он используется, при каких состояниях. Он применяется исключительно при кислородозависимых состояниях, то есть когда человеку дают кислород в связи с развитием дыхательной недостаточности. Только при таких условиях, в условиях госпитализации, под наблюдением врача его можно использовать» , — сказал Степанов.

При этом Министерство здравоохранения уже сообщало о внесении дексаметазона в протокол лечения COVID-19 в июне.

Министр отметил, что препарат нельзя применять амбулаторно, без предписания и наблюдения врача.

Также, по его словам, рабочая группа внесла изменения в протокол по применению препаратов ремдесивир и гидроксихлорохин.

«Это лекарственное средство « Плаквенил», он более известен, в каких состояниях сейчас будет использоваться — исключительно при течении болезни средней тяжести. Конечно, исключительно в условиях стационара, так как они имеют побочные эффекты и именно таким образом его надо использовать» , — сказал Степанов.

Также из протокола полностью исключили препараты лопинавир и ретинавир, добавил министр.

Напомним, что 26 июля в Украине зарегистрировали 920 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19, умерли 15 человек, 310 — выздоровели.

Также сообщалось, что количество заболевших коронавирусом в мире переросло за 16 миллионов.