Известный американский актер Джон Саксон умер на 84-м году жизни, накануне своего дня рождения.

Как сообщает портал Завтра, причиной его смерти стали осложнения вследствие воспаления легких.

Самая известная роль Саксона — лейтенант Томпсон в трилогии Кошмар на улице Вязов.

О смерти актера сообщил британский кинорежиссер Эдгар Райт.

Он назвал Саксона культовым актером и выразил свои соболезнования.

Rest In Piece John Saxon, beloved actor iconic in several cult classics: Nightmare On Elm Street, Enter The Dragon, Tenebrae, Battle Beyond The Stars, Black Christmas and this, the original Giallo mystery, Mario Bava’s The Girl Who Knew Too Much. pic.twitter.com/46Bmp5IpF8 — edgarwright (@edgarwright) July 26, 2020

Джон Саксон, настоящее имя которого — Кармин Оррико, начал сниматься в кино в середине 1950-х годов.

Кроме именитого фильма «Кошмар на улице Вязов», актер известен ролью Ропера в ленте «Выход Дракона» с мастером восточных единоборств Брюсом Ли, а также ролью в фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз 3».

В конце 1980-х Джон Саксон стал режиссером хоррора «Дом смерти».

Напомним, что ранее умерла известная российская актриса Марина Макарова.

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