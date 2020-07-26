В селе Строгановка под Симферополем нашли мертвым трехлетнего Мусу Сулейманова, который исчез накануне, 24 июля.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает пресс-служба МЧС России в оккупированном Крыму.

«Поисковые работы в селе Строгановка Симферопольского района завершены. К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 года рождения без признаков жизни. Ведутся следственные действия» , — заявили в МЧС.

Журналист Лиля Буджурова в Facebook рассказала, что ребенка обнаружили мертвым в сливной яме рядом с домом.

Трехлетний Муса Сулейманов исчез 24 июля. Его поиском занимались правоохранители, кинологи и волонтеры.

Местная полиция возбудила уголовное дело по факту исчезновения ребенка. Российская прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по п. в ч. 2 ст. 105 УК России — убийство малолетнего.

Муса Сулейманов — сын арестованного оккупационными властями гражданского журналиста Руслана Сулейманова.

Напомним, что отец ребенка Руслан Сулейманов находится под арестом в следственном изоляторе — 23 июля суд в городе Сочи в соседней России продлил ему арест до середины сентября. Он проходит в устроенному Россией второму симферопольскому «делу Хизб ут-Тахрир» — исламской организации, которая легально действует в Украине, но запрещена в России как «экстремистская», и этот запрет Россия незаконно насаждает и в оккупированном ею украинском Крыму.

Ранее мы сообщали, что РФ больше не сможет нормализовать незаконную оккупацию Крыма.