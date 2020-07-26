В общежитии столичного Института специальной связи и защиты информации при Киевском политехническом институте имени Сикорского зафиксировали вспышку заболеваемости коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на руководителя Киевского городского лабораторного центра Минздрава Сергея Чумака 26 июля.

По его данным, среди курсантов института обнаружили 52 больных.

«Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчера в заведении протестировали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них сегодня — 48 положительных результатов исследования методом полимеразной цепной реакции» , — цитирует Чумака пресс-служба КГГА.

Всего в общежитии живет 152 человека. По словам Чумака, сейчас помещение дезинфицируют.

«Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов в общежитии определены места для изоляции заболевших» , — отметил он.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, за сутки 25 июля в городе обнаружили 95 больных коронавирусной болезнью.

Напомним, что за сутки 25 июля в Украине зарегистрировали 920 новых больных коронавирусом COVID-19, умерли 15 человек, 310 выздоровели.

Также мы сообщали, что врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса.