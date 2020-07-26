25 июля в Одессе восстановили работы по подъему затонувшего танкера Delfi. Судно никак не удается перевернуть, ведь оно лежит на боку.

Об этой информации сообщает портал Завтра.

Второй день подряд на пляже Дельфин пытаются поднять танкер Delfi, который прибило к волнорезу 9 месяцев назад. Операцией занимается представитель судовладельца, железный трос завели на судно, а концы зафиксировали на двух буксирах Балкис и Австралия.

Однако, и на этот раз судовладельцу не удалось поднять судно на киль, стальные тросы не выдержали и порвались.

Такая же неудача была и неделю назад, когда впервые попытались снять танкер Delfi с волнореза. Все эти 9 месяцев с танкера вытекают остатки нефтепродуктов, каждый раз выбросов все больше.

Вчера, 25 июля, было зафиксировано загрязнение морской акватории — 7500 метров. Пятно пошло на пляж, на песок. Об этом сообщил Виталий Караулов из государственной экологической инспекции в Одесской области.

Вокруг Delfi установили дополнительное боновое кольцо, чтобы не допустить загрязнения моря.

Несколько дней продолжались подготовительные подводные работы, чтобы предоставить судну плавучесть. Осложнило работу и каменистое и неглубокое дно, за которое цеплялся последний трехсот метровый трос.

Это и замедляло работу. Отмечается, что сегодня последний срок выполнения работ судовладельцем.

Представитель судовладельца заявил, что постарается договориться о продлении срока эвакуации танкера. Delfi надеяться поставить на киль до 10 августа, а через две недели забрать из городского пляжа.

Напомним, 21 ноября из-за шторма у берегов Одессы получил повреждения и начал тонуть иностранный танкер Delfi под флагом Молдовы, предназначенный для дозаправки топливом судов, стоящих на рейде.

Известно, что из-за этого загрязнение воды в 53 раза превышало норму.

Ранее мы сообщали, о первых неудачах при подъеме затонувшего танкера в Одессе.