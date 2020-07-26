В американском городе Уэст-Джордан штат Юта легкомоторный самолет Piper-32 упал на крышу жилого дома. В результате происшествия погибли три пассажира, в том числе 9-месячный ребенок.

Об этой информации сообщает портал Завтра.

Всего на борту находились шесть человек, пострадавших госпитализировали.

Во время аварии в доме находилась пожилая женщина — ее также увезли в больницу.

Сообщается, что когда самолет упал на дом, вспыхнул пожар, который повредил еще три здания.

Причины аварии самолета пока что не известны.

A Piper PA-32 small plane with six people on board has crashed into a backyard setting a home on fire in West Jordan, Utah

Video : Emilee Bondpic.twitter.com/HOPFKmykHr — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) July 25, 2020

Тем временем, в США медики призывают возобновить карантин.

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