За сутки 25 июля в Украине зарегистрировали 920 новых больных коронавирусной болезнью.
Как сообщает портал Завтра, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны утром 26 июля.
Также накануне от COVID-19 умерли 15 человек, 310 выздоровели.
На данный момент в Украине известно о 64 849 случаях заболевания коронавирусной болезнью, из них 35 807 человек выздоровели, 1605 умерли.
Лидером по заболеваемости сейчас является Львовская область, там за сутки обнаружили 130 больных. На втором и третьем местах: Киев (95 человек) и Ровенская область (81 человек).
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире всего обнаружено более 16 миллионов больных коронавирусной болезнью. Из них 644 537 человек умерли. При этом более 9,2 миллиона человек уже выздоровели.
Ранее мы сообщали, что пандемия в Украине развивается иначе, чем в Европе.
Напомним, что карантин в Украине продлят.
Также мы сообщали о том, какие области не готовы к ослаблению карантина.