За сутки 25 июля в Украине зарегистрировали 920 новых больных коронавирусной болезнью.

Как сообщает портал Завтра, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны утром 26 июля.

Также накануне от COVID-19 умерли 15 человек, 310 выздоровели.

На данный момент в Украине известно о 64 849 случаях заболевания коронавирусной болезнью, из них 35 807 человек выздоровели, 1605 умерли.

Лидером по заболеваемости сейчас является Львовская область, там за сутки обнаружили 130 больных. На втором и третьем местах: Киев (95 человек) и Ровенская область (81 человек).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире всего обнаружено более 16 миллионов больных коронавирусной болезнью. Из них 644 537 человек умерли. При этом более 9,2 миллиона человек уже выздоровели.

Ранее мы сообщали, что пандемия в Украине развивается иначе, чем в Европе.

Напомним, что карантин в Украине продлят.

Также мы сообщали о том, какие области не готовы к ослаблению карантина.