Врач сборной Украины Антон Худаев умер от коронавирусной болезни.

Как передает портал Завтра, об этом накануне сообщила Украинская ассоциация по футболу.

«Антон Евгеньевич заболел COVID-19, вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания … Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня (25 июля) Вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца» , — говорится в заявлении.

Сумна новина у таборі Збірної України… Відійшов у Вічність лікар національної команди України Антон Худаєв. Йому… Gepostet von Ukrainian Association of Football am Samstag, 25. Juli 2020

Как отмечают в УАФ, Антону Худаеву было 48 лет, он более 20 лет был врачом харьковского клуба «Металлист», с 2016 года работал со сборной Украины.

Ассоциация выразила соболезнования семье покойного от имени преизеднта УАФ Андрея Павелко и главного тренера сборной Андрея Шевченко.

Напомним, что за сутки 25 июля в Украине зарегистрировали 920 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19, умерли 15 человек, 310 выздоровели.

Сейчас в Украине известно о 64 849 случаях заболевания коронавирусной болезнью, из них 35 807 человек выздоровели, 1605 умерли.

Также сообщалось, что в мире количество зараженных коронавирусом перевалило за 16 миллионов.

Напомним, что медики в США призвали вернуть карантин.

Также, Степанов сообщил об изменениях в протоколе лечения COVID-19.