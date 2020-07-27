Национальный банк Украины 27 июля установил официальный курс доллара на уровне 27,75 грн, что на 12 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Об этом свидетельствует информация на сайте Нацбанка.

Так, 27 июля стоимость доллара, составляет 27,7559 грн.

Курс евро также также незначительно упал в цене. В понедельник, 27 июля, за евро ппросят 32,2246 грн.

Это на одну копейку меньше, чем в предыдущий банковский день.

Стоимость российского рубля, по данным НБУ, составляет 0,390 грн. Его цена по сравнению с прошлым рабочим днем не изменилась.

Как мы сообщали ранее, индекс «Биг Мака» 2020 показал, что гривна оказалась одной из самых недооцененных валют в мире.

А также, курс доллара может взлететь до уровня 28 гривен уже к концу этой недели. Это будет зависить от действий НБУ на валютном рынке Украины.