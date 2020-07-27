На большую часть Украины придут дожди с грозами. Об этом свидетельствует прогноз погоды на 27 июля.

Как сообщает Укргидрометцентр, дожди ожидаются преимущественно на западе, и юго-востоке Украины.

В остальных областях Украины будет сухая погода.

Температура воздуха на западе днем ожидается +23…+27 градусов, ночью опустится до +14…+17 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В северных регионах воздух прогреется до +27…+32 градусов днем и +15…+19 ночью, в центральных областях – днем ожидается +29…+31, а ночью +16…+18 градусов.

Восточные регионы, несмотря на дожди, прогреются до +29…+31 днем и +16…+18 ночью, на юге Украины температура ожидается +26…+32 днем и +20…+21 ночью.

Ветер восточный, порывы до 10 метров в секунду.

Напомним, 20 июля в России скончался Александр Беляев -легендарный ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ.